Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 472 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,20 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 131 liradan, 430,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434,50 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 60 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 765 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı