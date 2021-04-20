Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 462,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 462,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 749,00 lira, Cumhuriyet altını 3.066,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 462,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 460,50460,70462,00462,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.035,003.056,003.045,003.066,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,00424,00421,35425,35
Lira(Tam) Ziynet 2.966,002.986,002.975,002.995,00
Yarım Ziynet 1.483,001.493,001.488,001.498,00
Çeyrek Ziynet 741,00746,00744,00749,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi
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