Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,87 azalışla 454,20 liradan tamamladı.

Ünlü ekonomist İslam Memiş tarih verdi: Altın 600 lirayı görebilir
Ünlü ekonomist İslam Memiş tarih verdi: Altın 600 lirayı görebilir

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,87 azalışla 454,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 736,00 lira, Cumhuriyet altını 3.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 454,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,00458,20454,00454,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.018,003.039,002.992,003.013,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,70421,70414,00418,00
Lira(Tam) Ziynet 2.949,002.969,002.924,002.944,00
Yarım Ziynet 1.475,001.485,001.462,001.472,00
Çeyrek Ziynet 737,00742,00731,00736,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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