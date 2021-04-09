Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 458,20 liradan tamamladı.
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 458,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.039,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 458,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|460,00
|460,20
|458,00
|458,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.031,00
|3.052,00
|3.018,00
|3.039,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|419,50
|423,50
|417,70
|421,70
|Lira(Tam) Ziynet
|2.962,00
|2.982,00
|2.949,00
|2.969,00
|Yarım Ziynet
|1.481,00
|1.491,00
|1.475,00
|1.485,00
|Çeyrek Ziynet
|741,00
|746,00
|737,00
|742,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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