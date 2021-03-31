Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 449,70 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 449,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.984,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)

451,50451,70449,50449,70
Cumhuriyet Ata Lira

2.975,002.996,002.963,002.984,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)

411,75415,75410,00414,00
Lira(Tam) Ziynet

2.908,002.928,002.895,002.915,00
Yarım Ziynet

1.454,001.464,001.448,001.458,00
Çeyrek Ziynet

727,00732,00724,00729,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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