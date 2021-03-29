Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 448,70 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 448,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 727,00 lira, Cumhuriyet altını 2.977,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 448,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 445,50445,70448,50448,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.936,002.957,002.956,002.977,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 406,00410,00409,00413,00
Lira(Tam) Ziynet 2.869,002.889,002.889,002.909,00
Yarım Ziynet 1.435,001.445,001.444,001.454,00
Çeyrek Ziynet 718,00723,00722,00727,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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