Kapalıçarşı'da altın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kapalıçarşı'da altın

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 445,70 liradan tamamladı.

Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 445,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.957,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 445,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 444,30444,50445,50445,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.928,002.949,002.936,002.957,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,50409,50406,00410,00
Lira(Tam) Ziynet 2.863,002.883,002.869,002.889,00
Yarım Ziynet 1.431,001.441,001.435,001.445,00
Çeyrek Ziynet 716,00721,00718,00723,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Erkan Kandemir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:07:32. #1.14#
title