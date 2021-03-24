Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

24.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:54
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 441,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 441,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 715,00 lira, Cumhuriyet altını 2.927,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 441,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,10439,30440,80441,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.894,002.915,002.906,002.927,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,50404,50402,00406,00
Lira(Tam) Ziynet 2.828,002.848,002.840,002.860,00
Yarım Ziynet 1.414,001.424,001.420,001.430,00
Çeyrek Ziynet 707,00712,00710,00715,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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