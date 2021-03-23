Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

23.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:22
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 439,30 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 439,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 712,00 lira, Cumhuriyet altını 2.915,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 439,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 437,50437,70439,10439,30
Cumhuriyet Ata Lira 2.884,002.905,002.894,002.915,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,00404,00400,50404,50
Lira(Tam) Ziynet 2.818,002.838,002.828,002.848,00
Yarım Ziynet 1.409,001.419,001.414,001.424,00
Çeyrek Ziynet 700,00705,00707,00712,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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