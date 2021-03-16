Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

16.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:14
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 419,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 420 liradan, 2 bin 767 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 788 liradan, 383 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 387 liradan, 2 bin 703 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 723 liradan, bin 352 liradan alınan Yarım Ziynet bin 362 liradan ve 676 liradan alınan Çeyrek Ziynet 681 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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