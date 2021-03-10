Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

10.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:36
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 417 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 748 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 769 liradan, 381 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385 liradan, 2 bin 686 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 706 liradan, bin 343 liradan alınan Yarım Ziynet bin 353 liradan ve 672 liradan alınan Çeyrek Ziynet 677 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Şevket Çoruh Pelin Öztekin Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Şansalan Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:38:12. #1.14#
title