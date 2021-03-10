Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 417 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 748 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 769 liradan, 381 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385 liradan, 2 bin 686 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 706 liradan, bin 343 liradan alınan Yarım Ziynet bin 353 liradan ve 672 liradan alınan Çeyrek Ziynet 677 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı