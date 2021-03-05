Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 411,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 411 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 411,20 liradan, 2 bin 708 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 729 liradan, 374,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 378,80 liradan, 2 bin 647 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 667 liradan, bin 324 liradan alınan Yarım Ziynet bin 334 liradan ve 662 liradan alınan Çeyrek Ziynet 667 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı