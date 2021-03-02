Serbest piyasada altın fiyatları
02.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:57
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 407,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,50 liradan, 2 bin 684 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 705 liradan, 371,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373,50 liradan, 2 bin 623 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 643 liradan, bin 311 liradan alınan Yarım Ziynet bin 321 liradan ve 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet 661 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı