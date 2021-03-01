Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

01.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:38
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 3,15 azalışla 405,30 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 3,15 azalışla 405,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657,00 lira, Cumhuriyet altını 2.691,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 418,30418,50405,10405,30
Cumhuriyet Ata Lira 2.756,002.777,002.670,002.691,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,50385,50369,50373,50
Lira(Tam) Ziynet 2.694,002.714,002.609,002.629,00
Yarım Ziynet 1.347,001.357,001.305,001.315,00
Çeyrek Ziynet 673,00678,00652,00657,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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