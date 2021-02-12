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Serbest piyasada altın fiyatları

12.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:41
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 411,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 411,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 411,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 411,40 liradan, 2 bin 710 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 731 liradan, 375 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 668 liradan, bin 324 liradan alınan Yarım Ziynet bin 334 liradan ve 662 liradan alınan Çeyrek Ziynet 667 liradan satıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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