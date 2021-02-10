Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

10.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:01
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 419,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 419,40 liradan, 2 bin 763 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 784 liradan, 382,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386,30 liradan, 2 bin 700 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 720 liradan, bin 350 liradan alınan Yarım Ziynet bin 360 liradan ve 675 liradan alınan Çeyrek Ziynet 680 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahar Kara

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