Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 419,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 419,40 liradan, 2 bin 763 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 784 liradan, 382,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386,30 liradan, 2 bin 700 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 720 liradan, bin 350 liradan alınan Yarım Ziynet bin 360 liradan ve 675 liradan alınan Çeyrek Ziynet 680 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahar Kara