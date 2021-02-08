Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

08.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:56
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 417,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,70 liradan, 2 bin 751 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 772 liradan, 380,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 384,75 liradan, 2 bin 689 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 709 liradan, bin 344 liradan alınan Yarım Ziynet bin 354 liradan ve 672 liradan alınan Çeyrek Ziynet 677 liradan satıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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