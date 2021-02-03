Kapalıçarşı'da altın
03.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:37
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 421,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 421,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|423,20
|423,40
|421,50
|421,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.789,00
|2.810,00
|2.778,00
|2.799,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|386,00
|390,00
|385,00
|389,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.725,00
|2.745,00
|2.715,00
|2.735,00
|Yarım Ziynet
|1.363,00
|1.373,00
|1.358,00
|1.368,00
|Çeyrek Ziynet
|681,00
|686,00
|679,00
|684,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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