Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

01.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:44
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 azalışla 430,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 azalışla 430,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 697,00 lira, Cumhuriyet altını 2.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,20 düşüşle 430,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,50439,70430,00430,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.896,002.917,002.834,002.855,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 401,00405,00392,00396,00
Lira(Tam) Ziynet 2.830,002.850,002.769,002.789,00
Yarım Ziynet 1.415,001.425,001.385,001.395,00
Çeyrek Ziynet 708,00713,00692,00697,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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