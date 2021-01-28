Serbest piyasada altın fiyatları
28.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:01
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 440,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,70 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 924 liradan, 401,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 837 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 857 liradan, bin 418 liradan alınan Yarım Ziynet bin 428 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı