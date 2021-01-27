Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

27.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:26
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 438,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 438,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 438,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 438,70 liradan, 2 bin 890 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 911 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 844 liradan, bin 412 liradan alınan Yarım Ziynet bin 422 liradan ve 706 liradan alınan Çeyrek Ziynet 711 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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