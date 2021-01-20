Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

20.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:11
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 946 liradan, 404,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,80 liradan, 2 bin 858 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 878 liradan, bin 429 liradan alınan Yarım Ziynet bin 439 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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