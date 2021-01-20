Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 946 liradan, 404,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408,80 liradan, 2 bin 858 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 878 liradan, bin 429 liradan alınan Yarım Ziynet bin 439 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı