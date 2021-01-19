Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

19.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:47
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 440,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 440,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 440,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 442,80443,00440,50440,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.918,002.939,002.903,002.924,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 403,80407,80402,00406,00
Lira(Tam) Ziynet 2.852,002.872,002.837,002.857,00
Yarım Ziynet 1.426,001.436,001.418,001.428,00
Çeyrek Ziynet 713,00718,00709,00714,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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