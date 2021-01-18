Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

18.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:11
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 442,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443 liradan, 2 bin 918 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 939 liradan, 403,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407,80 liradan, 2 bin 852 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 872 liradan, bin 426 liradan alınan Yarım Ziynet bin 436 liradan ve 713 liradan alınan Çeyrek Ziynet 718 liradan satıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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