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Serbest piyasada altın fiyatları

14.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:11
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 437,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 437,80 liradan, 2 bin 884 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 905 liradan, 399 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 403 liradan, 2 bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 838 liradan, bin 410 liradan alınan Yarım Ziynet bin 420 liradan ve 705 liradan alınan Çeyrek Ziynet 710 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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