Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

11.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:42
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 442,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 442,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 442,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,80444,00442,20442,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.925,002.946,002.914,002.935,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 404,75408,75403,50407,50
Lira(Tam) Ziynet 2.858,002.878,002.848,002.868,00
Yarım Ziynet 1.429,001.439,001.424,001.434,00
Çeyrek Ziynet 715,00720,00712,00717,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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