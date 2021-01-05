Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 465,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466 liradan, 3 bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 90 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 20 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 510 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı