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Serbest piyasada altın fiyatları

05.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:03
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 465,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466 liradan, 3 bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 90 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 20 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 510 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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