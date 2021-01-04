Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

04.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:21
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 459,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 459,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 744,00 lira, Cumhuriyet altını 3.045,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 459,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 453,80454,00458,80459,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.990,003.011,003.024,003.045,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 414,00418,00419,00423,00
Lira(Tam) Ziynet 2.923,002.943,002.955,002.975,00
Yarım Ziynet 1.461,001.471,001.478,001.488,00
Çeyrek Ziynet 731,00736,00739,00744,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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