Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

29.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:51
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,20 azalışla 444,60 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,20 azalışla 444,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.949,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 444,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 449,80450,00444,40444,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.965,002.986,002.928,002.949,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 410,00414,00405,50409,50
Lira(Tam) Ziynet 2.897,002.917,002.862,002.882,00
Yarım Ziynet 1.449,001.459,001.431,001.441,00
Çeyrek Ziynet 724,00729,00715,00720,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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