Kapalıçarşı'da altın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kapalıçarşı'da altın

28.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:16
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 450,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 450,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.986,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışına göre yüzde 1,92 düşüşle 450,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,60458,80449,80450,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.022,003.043,002.965,002.986,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,30422,30410,00414,00
Lira(Tam) Ziynet 2.953,002.973,002.897,002.917,00
Yarım Ziynet 1.477,001.487,001.449,001.459,00
Çeyrek Ziynet 738,00743,00724,00729,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Akif Ersoy Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Fahriye Evcen Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Domagoj Vida Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da altın | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:31:25. #1.14#
title