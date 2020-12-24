Kapalıçarşı'da altın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kapalıçarşı'da altın

24.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:44
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 455,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 455,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,80459,00455,50455,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.025,003.046,003.017,003.038,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,60422,60415,50419,50
Lira(Tam) Ziynet 2.956,002.976,002.933,002.953,00
Yarım Ziynet 1.478,001.488,001.467,001.477,00
Çeyrek Ziynet 739,00744,00733,00738,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Hande Erçel Gülben Ergen Coşkun Sabah
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da altın | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:56:01. #1.14#
title