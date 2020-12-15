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Serbest piyasada altın fiyatları

15.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:41
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 467,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468 liradan, 3 bin 83 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 104 liradan, 427 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431 liradan, 3 bin 13 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 33 liradan, bin 507 liradan alınan Yarım Ziynet bin 517 liradan ve 754 liradan alınan Çeyrek Ziynet 759 liradan satıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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