Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 467,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468 liradan, 3 bin 83 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 104 liradan, 427 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431 liradan, 3 bin 13 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 33 liradan, bin 507 liradan alınan Yarım Ziynet bin 517 liradan ve 754 liradan alınan Çeyrek Ziynet 759 liradan satıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı