Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

14.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:17
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 463,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 463,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 463,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,50463,70462,80463,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.055,003.076,003.051,003.072,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 423,00427,00422,25426,25
Lira(Tam) Ziynet 2.985,003.005,002.982,003.002,00
Yarım Ziynet 1.493,001.503,001.491,001.501,00
Çeyrek Ziynet 747,00752,00745,00750,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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