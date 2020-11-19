Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

19.11.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:40
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 735,00 lira, Cumhuriyet altını 3.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,76 düşüşle 453,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,40466,60453,50453,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.075,003.096,002.988,003.009,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 425,50429,50413,60417,60
Lira(Tam) Ziynet 3.005,003.025,002.920,002.940,00
Yarım Ziynet 1.503,001.513,001.460,001.470,00
Çeyrek Ziynet 751,00756,00730,00735,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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