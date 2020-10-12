Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

12.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:26
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 487,60 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 487,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.234,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 487,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 489,30 489,50 487,40 487,60
Cumhuriyet Ata Lira 3.224,00 3.245,00 3.213,00 3.234,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 446,00 450,00 444,60 448,60
Lira(Tam) Ziynet 3.151,00 3.171,00 3.140,00 3.160,00
Yarım Ziynet 1.575,00 1.585,00 1.570,00 1.580,00
Çeyrek Ziynet 788,00 793,00 785,00 790,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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