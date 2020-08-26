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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 458,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
26.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:13

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 458,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 457,00 457,20 457,80 458,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.012,00 3.033,00 3.017,00 3.038,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,00 421,00 417,50 421,50
Lira(Tam) Ziynet 2.943,00 2.963,00 2.948,00 2.968,00
Yarım Ziynet 1.472,00 1.482,00 1.474,00 1.484,00
Çeyrek Ziynet 736,00 741,00 737,00 742,00

Kaynak: AA

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