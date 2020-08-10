Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 artışla 481,00 liradan tamamladı.
10.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:18
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 artışla 481,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780,00 lira, Cumhuriyet altını 3.191,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 yükselişle 481,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|470,80
|471,00
|480,80
|481,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.103,00
|3.124,00
|3.170,00
|3.191,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|430,00
|434,00
|438,70
|442,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.032,00
|3.052,00
|3.098,00
|3.118,00
|Yarım Ziynet
|1.516,00
|1.526,00
|1.549,00
|1.559,00
|Çeyrek Ziynet
|758,00
|763,00
|775,00
|780,00
Kaynak: AA