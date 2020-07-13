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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 399,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
13.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:45

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 399,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.651 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın hemen üzerinde 399,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 398,80 399,00 399,00399,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.629,002.650,00 2.630,00 2.651,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 364,00368,00 363,50367,50
Lira(Tam) Ziynet 2.569,00 2.589,00 2.570,002.580,00
Yarım Ziynet 1.285,00 1.295,00 1.285,00 1.295,00
Çeyrek Ziynet 642,00 647,00

642,00 647,00

Kaynak: AA

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