Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 399,00 liradan tamamladı.
10.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:40
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 399,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|399,80
|400,00
|398,80
|399,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.635,00
|2.656,00
|2.629,00
|2.650,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|364,60
|368,60
|364,00
|368,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.575,00
|2.595,00
|2.569,00
|2.589,00
|Yarım Ziynet
|1.287,00
|1.297,00
|1.285,00
|1.295,00
|Çeyrek Ziynet
|644,00
|649,00
|642,00
|647,00
Kaynak: AA