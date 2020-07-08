'
HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 400,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
08.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:48

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 400,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.657 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 400,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 396,00396,20 400,00400,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.610,002.631,00 2.636,00 2.657,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 361,00 365,00 365,00369,00
Lira(Tam) Ziynet 2.550,00 2.570,00 2.576,00 2.596,00
Yarım Ziynet 1.275,00 1.285,00 1.288,00 1.298,00
Çeyrek Ziynet 638,00 643,00

 644,00649,00

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var Sağlık
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formul! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek Spor
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formul! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı Yaşam
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Esra Erdoğan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Davran Ozan Güven Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 18:07:25. #1.14#
title