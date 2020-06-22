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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,44 artışla 387,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
22.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:26

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,44 artışla 387,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.573,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,44 yükselişle 387,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,70 381,90 387,20 387,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.515,00 2.536,00 2.552,00 2.573,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,00 352,00 353,00 357,00
Lira(Tam) Ziynet 2.458,00 2.478,00 2.495,00 2.515,00
Yarım Ziynet 1.229,00 1.239,00 1.247,00 1.257,00
Çeyrek Ziynet 615,00 620,00 624,00 629,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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