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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 381,90 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
19.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:24

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 381,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.536,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 381,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 379,20 379,40 381,70 381,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.500,00 2.521,00 2.515,00 2.536,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,00 350,00 348,00 352,00
Lira(Tam) Ziynet 2.443,00 2.463,00 2.458,00 2.478,00
Yarım Ziynet 1.222,00 1.232,00 1.229,00 1.239,00
Çeyrek Ziynet 611,00 616,00 615,00 620,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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