Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı.
17.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:32
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|379,00
|379,20
|380,00
|380,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.499,00
|2.520,00
|2.506,00
|2.527,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,00
|350,00
|346,50
|350,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.442,00
|2.462,00
|2.448,00
|2.468,00
|Yarım Ziynet
|1.221,00
|1.231,00
|1.224,00
|1.234,00
|Çeyrek Ziynet
|610,00
|615,00
|612,00
|617,00
Kaynak: AA