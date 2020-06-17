HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
17.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:32

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 379,00 379,20 380,00 380,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.499,00 2.520,00 2.506,00 2.527,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,00 350,00 346,50 350,50
Lira(Tam) Ziynet 2.442,00 2.462,00 2.448,00 2.468,00
Yarım Ziynet 1.221,00 1.231,00 1.224,00 1.234,00
Çeyrek Ziynet 610,00 615,00 612,00 617,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Ekonomi
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı Ekonomi
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Ekonomi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Berat Albayrak Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Ajda Pekkan Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Bursa Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 17:48:06. #1.14#
title