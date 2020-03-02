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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 azalışla 319,10 liradan tamamladı.

02.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:24
Kapalıçarşı'da altın

'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 azalışla 319,10 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 519,00 lira, Cumhuriyet altını 2.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 319,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 325,80 326,00 318,90 319,10
Cumhuriyet Ata Lira 2.147,00 2.168,00 2.102,00 2.123,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 297,00 301,00 291,00 295,00
Lira(Tam) Ziynet 2.098,00 2.118,00 2.054,00 2.074,00
Yarım Ziynet 1.049,00 1.059,00 1.027,00 1.037,00
Çeyrek Ziynet 525,00 530,00 514,00 519,00

Kaynak: AA

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