Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı.

22.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:04
Kapalıçarşı'da altın

'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.975,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 296,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)296,20296,40 296,50296,80
Cumhuriyet Ata Lira1.952,001.973,00 1.954,00 1.975,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)270,00274,00 270,40274,40
Lira (Tam) Ziynet1.908,001.928,001.909,001.929,00
Yarım Ziynet954,00964,00 955,00965,00
Çeyrek Ziynet477,00482,00 477,00482,00

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler