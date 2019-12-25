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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 286,70 liradan tamamladı.

25.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:16
Kapalıçarşı'da altın

'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 286,70 liradan tamamladı.


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.909,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 286,70 liradan işlem gördü.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 284,80 285,00 286,50 286,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.877,00 1.898,00 1.888,00 1.909,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,00 264,00 261,00 265,00
Lira(Tam) Ziynet 1.834,00 1.854,00 1.845,00 1.865,00
Yarım Ziynet 917,00 927,00 923,00 933,00
Çeyrek Ziynet 459,00 464,00 461,00 466,00

Kaynak: AA
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