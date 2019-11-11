Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan tamamladı.
11.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:18
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|270,20
|270,40
|271,00
|271,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.781,00
|1.802,00
|1.786,00
|1.807,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|246,50
|250,50
|247,15
|251,15
|Lira (Tam) Ziynet
|1.740,00
|1.760,00
|1.745,00
|1.765,00
|Yarım Ziynet
|870,00
|880,00
|873,00
|883,00
|Çeyrek Ziynet
|435,00
|440,00
|436,00
|451,00
Kaynak: AA