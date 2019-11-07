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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 274,50 liradan tamamladı.

07.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:00
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 274,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 274,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00 276,20 274,30274,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.819,00 1.840,00 1.808,001.829,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,70 255,70 250,00254,00
Lira (Tam) Ziynet 1.777,00 1.797,00 1.767,001.787,00
Yarım Ziynet 888,00 898,00 883,00893,00
Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 442,00447,00

Kaynak: AA
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