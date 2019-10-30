Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 azalışla 275,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 azalışla 275,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|278,20
|278,40
|275,00
|275,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.833,00
|1.854,00
|1.812,00
|1.833,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|253,70
|257,70
|251,00
|255,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.792,00
|1.812,00
|1.771,00
|1.791,00
|Yarım Ziynet
|896,00
|906,00
|876,00
|886,00
|Çeyrek Ziynet
|448,00
|453,00
|443,00
|448,00