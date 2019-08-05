Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,08 artışla 261,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.740,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,08 yükselişle 261,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,00 258,20 260,80 261,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.700,00 1.721,00 1.719,00 1.740,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,30 239,30 238,00 242,00 Lira(Tam) Ziynet 1.661,00 1.681,00 1.680,00 1.700,00 Yarım Ziynet 831,00 841,00 840,00 850,00 Çeyrek Ziynet 415,00 420,00 420,00 425,00

Kaynak: AA